إيران.. سجن 4 نشطاء طالبوا بتنحي خامنئي

قضت محكمة إيرانية، اليوم الثلاثاء، بسجن أربعة نشطاء وقعوا على بيان طالبوا فيه بتنحي المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي.

وبحسب ما ذكر تقرير لشبكة ”بي بي سي فارسي“، أدانت محكمة إعادة النظر في محافظة خراسان رضوي الإيرانية النشطاء: هاشم خواستار، ومحمد نوري زاد، ومحمد حسين سبهري وفاطمة سبهري، بالسجن بعدما وقعوا على بيان طالبوا فيه بتنحي خامنئي.

وأوضح التقرير أن المحكمة الإيرانية أدانت الناشط هاشم خواستار بالسجن 16 عاما، فيما أُدين الناشط محمد نوري زاد بالسجن 15 عاما.

وحكم على الناشط محمد حسين سبهري بالسجن 6 سنوات، وعلى الناشطة فاطمة سبهري بالسجن 3 سنوات و6 أشهر.

وقال محمد حسين آقاسي، محامي الدفاع عن النشطاء الإيرانيين: ”إن الأحكام الصادرة بحق النشطاء لا تنطبق مطلقًا مع القانون، إذ إن هؤلاء الأفراد أصدروا بيانا فحسب، وهذا الأمر لا يُعد جرما في القانون وكان يجب تبرئتهم“، وفق ما نقل تقرير وكالة أنباء ”هرانا“ الحقوقية.