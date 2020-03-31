أفغانستان تعلن تأجيل عملية تبادل الأسرى مع ”طالبان“‎

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأفغاني جاويد فيصل، عن تأجيل عملية تبادل الأسرى بين الحكومة الأفغانية وحركة ”طالبان“ التي كانت مقررة نهاية آذار/ مارس الحالي.

وأوضح فيصل في تصريح صحفي يوم الثلاثاء، أن تأجيل التبادل سببه الزيارة المقررة لوفد من حركة طالبان إلى العاصمة كابل للحديث عن العملية.

وأشار إلى أن وفد طالبان سيزور كابل بدعم من لجنة الصليب الأحمر، دون تحديد تاريخ الزيارة.

وذكر أن المحادثات مع طالبان عقدت 3 مرات عبر الفيديو كونفرانس، وتم خلالها مناقشة مفاوضات السلام وتبادل الأسرى.

وفي الـ 29 من شباط/ فبراير الماضي، شهدت العاصمة القطرية الدوحة اتفاقا بين الولايات المتحدة وطالبان يمهد الطريق وفق جدول زمني إلى انسحاب الولايات المتحدة على نحو تدريجي من أفغانستان.

ونص الاتفاق على تخفيض عدد القوات من نحو 13 ألفا إلى 8 آلاف و600 عسكري في غضون 135 يوما.

كما نص -أيضا- على إطلاق سراح ما يصل إلى 5 آلاف من سجناء ”طالبان“، مقابل ما يصل إلى ألف أسير من الحكومة الأفغانية.