مسؤول مكافحة كورونا في إيران يحذر من احتفالات ”يوم الطبيعة“

حذر مسؤول إيراني، من موجة تفش جديدة قد تشهدها البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة في حال لم يلتزم المواطنون بالحجر المنزلي وخرجوا للاحتفال بيوم الطبيعة.

و“يوم الطبيعة“ في إيران أو ما يُعرف بـ ”سيزده بدر“ هو يوم يحتفل به الإيرانيون منذ القدم في اليوم الـ13 من شهر ”فروردين“ أول شهور السنة الفارسية، حيث يخرجون إلى الحدائق العامة والغابات والأماكن الطبيعية استبشارا بقدوم الربيع.

وقال علي رضا زالي رئيس ما يُعرف بـ ”عمليات مكافحة فيروس كورونا“ في العاصمة طهران، يوم الاثنين ”إننا جميعا قلقون من يوم الطبيعة المقبل، إذ يبدو أن عددا كبيرا من المواطنين سوف يخرجون من منازلهم للاحتفال بهذا اليوم طبقا للعادات“.

وأضاف زالي ”من الخطير للغاية أن يخرج المواطنون للشوارع والحدائق العامة في هذا اليوم، إذ من الممكن أن تفشل جميع الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا بخروج المواطنين، وذلك نطالب المواطنين بالالتزام في منازلهم وتأجيل هذا الاحتفال لحين التغلب على كورونا“ وفق ما نقلت وكالة ”خبرأونلاين“ المحلية.

وفي هذا الإطار أعلنت قوات الأمن في العاصمة الإيرانية وعدد من المحافظات عن إغلاق أشهر الحدائق العامة والمتنزهات وذلك مع اقتراب الاحتفالات بيوم الطبيعة واحتمالية خروج الإيرانيين للاحتفال بهذا اليوم.

وكان مسؤولون محليون كشفوا خلال الأيام الماضية أن ملايين من المواطنين في إيران خرجوا للاحتفال بعيد النوروز أو رأس السنة الفارسية رغم تحذيرات وزارة الصحة بالالتزام في المنازل؛ ما أدى إلى تسجيل زيادة كبيرة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وتشهد إيران انتشارا واسعا لفيروس كورونا المستجد في جميع أقاليم البلاد، حيث سجلت إيران حتى يوم الاثنين أكثر من 2750 وفاة بالفيروس فيما تجاوزت الإصابات 41 ألفا بحسب بيانات وزارة الصحة.