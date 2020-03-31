وفاة أول جندي أمريكي بفيروس كورونا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الاثنين إن أول جندي أمريكي توفى بسبب فيروس كورونا، في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة عن زيادة حادة جديدة في عدد الجنود المصابين.

وقال البنتاغون إن الجندي كان أحد أفراد الحرس الوطني في نيوجيرزي وأكدت الفحوص إصابته بفيروس كوفيد-19 وكان يُعالج بالمستشفى منذ الـ21 من مارس/ آذار. وتوفى الجندي يوم السبت.

وفي وقت سابق يوم الاثنين قالت وزارة الدفاع، إنه تأكدت إصابة 568 جنديا بالفيروس ارتفاعا من 280 يوم الخميس.

وكانت رويترز ذكرت في تقرير الأسبوع الماضي، أن الجيش الأمريكي قرر التوقف عن تقديم معلومات أكثر تفصيلا عن عدوى فيروس كورونا بين صفوف جنوده فيما أرجعه إلى المخاوف من استخدام خصوم للمعلومات مع انتشار الفيروس.