إيران تقرر وقف طباعة الصحف لمواجهة كورونا

أعلنت مديرية الإعلام والاتصالات الخاصة باللجنة الحكومية لمكافحة فيروس كورونا في إيران، عن وقف طباعة الصحف والمجلات الورقية لحين القضاء على الفيروس الذي ظهر لأول مرة في مدينة قم وسط إيران بعد تسجيل حالتي وفاة في 19 من فبراير الماضي.

وذكر بيان للمديرية نشرته الوكالة الرسمية الإيرانية، الاثنين، مساء الاثنين، إن ”الصحف والمجلات المطبوعة لن يتم نشرها على الورق حتى نهاية فيروس كورونا“.

وأضاف البيان، ”تتطلب النشرات الصحفية والمجلات الورقية عددًا من الأفراد من الصحفيين بالإضافة إلى العاملين في الطباعة والتوزيع، وقد يؤدي هذا إلى المزيد من التفشي، وبالتالي زيادة تنفيذ خطة التباعد الوطنية (الحجر الصحي)، ولن تتم طباعة الصحف والمجالات وفق لقرار اتخذته اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا حتى نهاية الخطة الحكومية للقضاء على كورونا“.

وعادة ما تتوقف أغلب الصحف الورقية الإيرانية عن الطباعة مع بداية عطلة عيد النيروز (العام الجديد) التي بدأت في 21 مارس الجاري وتنتهي في الثاني من أبريل المقبل (يوم الخميس من هذا الاسبوع).

ومع تفشي فيروس كورونا في إيران، أقدمت صحف الإيرانية من بينها صحيفة اعتماد الإصلاحية على فصل 35 صحفياً، الأسبوع الماضي.

وتبلغ عدد الصحف الإيرانية التي تطبع بشكل يومي 47 صحيفة متوزعة على التيارات السياسية المتشددة والإصلاحية وبعضها تابعة للأصوليين المعتدلين منها سياسية واقتصادية ورياضية.

وبلغ عدد الوفيات في إيران حتى يوم أمس الاثنين 2757 حالة مع إصابة 41 الف و495 شخصا، بحسب ما أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة ”كيانوش جهانبور“.