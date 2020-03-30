وفاة ممثل لخامنئي بمدينة غرب إيران بفيروس كورونا

أعلنت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، مساء الاثنين، أن إمام جمعة مدينة ”جهار برج مياندوب“ التابعة لمحافظة آذربيجان الغربية وممثل المرشد فيها، الشيخ ”جعفر آذربند“ توفي جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوكالة إن ”جعفر آذربند إمام جمعة مدينة جهار برج مياندوب وممثل خامنئي فيها، توفي مساء الاثنين جراء إصابته بفيروس كورونا بعدما كان يرقد منذ أيام في العناية المركزية“.

وتعد مدينة ”مياندوب“ الواقعة جنوب محافظة آذربايجان الغربية، واحدة من المناطق الملوثة بفيروس كورونا المستجد وبلغ عدد الإصابات فيها 71 حالة.

ومياندوب هي خامس أكبر مدينة في أذربيجان الغربية بعد شاهين ديز وبوكان وخوي وتكاب.

وسجلت إيران الاثنين، وفاة 117 شخصا وإصابة 3186 حالة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور.

وقال جهانبور إن عدد الوفيات ارتفع إلى 2757 شخصا والإصابات الى 41 الف و495 شخصا.