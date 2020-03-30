زيادة حالات كورونا في مستشفيات كاليفورنيا إلى المثلين في 4 أيام

قال جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية الاثنين إن عدد المصابين بفيروس كورونا الذي أودعوا في مستشفيات الولاية زاد إلى المثلين تقريبا خلال الأيام الأربعة الماضية، بينما زاد عدد المرضي في وحدات الرعاية المركزة إلى ثلاثة أمثال خلال الفترة ذاتها.

وأضاف نيوسوم أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مستشفيات كورونا بلغ 1421، ارتفاعا من 746 حالة قبل أربعة أيام. وقال إن عدد المرضى الذين يحتاجون إلى أسرة العناية المركزة ارتفع إلى 597 من 200. وتابع أن إجمالي عدد الحالات التي أكدت الاختبارات إصابتها بكورونا في الولاية بلغ 5763 حالة.

ودفع الاحتياج السريع للرعاية بالمستشفيات ووحدات العناية المركزة نيوسوم إلى إنشاء موقع على الإنترنت لربط المتقاعدين من الأطباء والممرضات، وكذلك الطلاب، بالمستشفيات والعيادات التي تحتاجهم. ومن المقرر أن تساعد الدولة المتقاعدين في تفعيل تراخيص مزاولة أعمالهم، كما سيحصل الطلاب على تراخيص أيضا.

وقال نيوسوم ”إذا كنت طالبا في كلية التمريض، أو طالبا في كلية الطب، فنحن بحاجة إليك… إذا كنت قد تقاعدت للتو في العامين الماضيين، فنحن بحاجة إليك“.