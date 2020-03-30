كوريا الشمالية: أمريكا لن تتخلى عن سياستها العدائية

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قالت كوريا الشمالية يوم الاثنين إن الولايات المتحدة لن تتخلى عن سياستها العدائية على الرغم من العلاقات الطيبة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن مسؤول كوري شمالي قوله، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يقوض استعداد بيونغ يانغ للعودة إلى الحوار، وانتقد تصريحات أدلى…