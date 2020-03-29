وفاة 50 أفغانيا في إيران بفيروس كورونا

أعلنت السفارة الأفغانية في العاصمة الإيرانية طهران، مساء الأحد، عن وفاة خمسين مهاجراً أفغانياً في إيران جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد الذي تفشى في عموم إيران منذ 19 من فبراير الماضي.

وقال ممثل شؤون المهاجرين بالسفارة الأفغانية بطهران ”إبراهيم حجازي“، إن ”خمسين مهاجراً أفغانيا توفوا في إيران جراء إصابتهم بفيروس كورونا، وإن حوالي 100 مهاجر أفغاني آخر أصيبوا بهذا الفيروس“.

وأوضح إبراهيم حجازي لوكالة أنباء ”صوت الأفغان“، إن ”معظم اللاجئين الأفغان وضحايا فيروس كورونا من سكان محافظة قم الإيرانية“.

ويتواجد نحو ثلاثة ملايين افغاني في إيران ويتركز معظمهم في مدن قم ومشهد وطهران وهي المدن الأكثر إصابة ووفيات بكورونا.

من ناحية أخرى ، قال رئيس اللاجئين في مقاطعة هرات في غرب أفغانستان إن إيران أغلقت الحدود أمام اللاجئين الأفغان الذين يعتزمون دخول البلاد، لكنها مفتوحة أمام الأفغان العائدين من إيران.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة أيضا إن ما بين 200 ألف لاجئ أفغاني عادوا من إيران من 1 فبراير الماضي إلى مارس من هذا العام.