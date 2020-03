ترامب يطالب شخصا في جدة بالتحرك لمواجهة فيروس كورونا

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل من خلال تغريدة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء اليوم الأحد.

ونشر ترامب خبراً على صفحته في تويتر حول نجاح مركز ”Battelle“ للعلوم والأبحاث التقنية، والذي يتخذ من مدينة ”كولومبوس“ بولاية أوهايو، مقراً له، في تطوير تقنية جديدة لتنظيف 80 ألف قطعة من أدوات الحماية الشخصية لإعادة استخدامها مرة أخرى، فيما يعد طفرة كبرى في مجال مكافة فيروس كورونا المستجد ”كوفيد -19“.

وأشار ترامب في تغريدته إلى أن حاكم ولاية أهايو ”مايك ديواين“ أوصى باستخدام هذه التقنية في عمليات مكافخة فيروس ”كورونا“ المستجد.

إلا أن ترامب ارتكب خطأ كبيراً، عندما قام بعمل ”Mention“ لشخص مقيم في مدينة جدة السعودية، يملك حسابا على موقع التغريدات القصيرة تويتر يحمل نفس الحروف التي ترمز إلى الإدارة الفيدرالية الأمريكية للغذاء والدواء، المعروفة اختصاراً باسم FDA، حيث كان يريد مطالبة تلك الوكالة الفيدرالية بالتحرك السريع من أجل استغلال هذه التقنية، إلا أنه أخطأ في توجيه الرسالة.

Highly recommended by Governor @MikeDeWine of Ohio. @FDA must move quickly! https://t.co/pLpI4CSs9H

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020