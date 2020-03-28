أفغانستان.. مقتل 6 بينهم 4 أطفال في تفجيرين

قتل 6 أشخاص بينهم 4 أطفال، السبت، في تفجيرين بولايتي هلمند وننكرهار، جنوبي وشرقي أفغانستان.

وقال المتحدث باسم ولاية هلمند، عمر زوفاك، في تصريحات للصحفيين: إن انفجار قنبلة كانت مزروعة بأحد المنازل في مدينة ”لشكر كاه“ أسفر عن مقتل 4 أطفال.

من جهة أخرى، أفاد المتحدث باسم ولاية ننكرهار عطاء الله هوغياني، في بيان، بأن العالم الديني ”مولوي شيداغي“ وابنه قُتلا جراء انفجار قنبلة زُرعت بسيارتهما في قرية ”سيربند“.

وأضاف هوغياني أن التفجير أسفر أيضا عن إصابة شخصين آخرين.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجيرين حتى الساعة 13:30 ت.غ.

وتعاني أفغانستان من حرب مستمرة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن بحكم طالبان، لارتباطها بتنظيم ”القاعدة“، الذي تبنى هجمات في الولايات المتحدة يوم 11 أيلول/سبتمبر من العام نفسه.