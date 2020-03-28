المستشارة الألمانية لمواطنيها: تحلوا بالصبر في مواجهة كورونا

حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، السبت، مواطنيها على ضرورة التحلي بالصبر في التعامل مع فيروس كورونا الذي تخطى عدد حالات الإصابة به على مستوى العالم الـ 600 ألف.

وقالت ميركل، التي تُخضِع نفسها لحجر صحي منزلي عقب مخالطتها طبيبا اتضح إصابته بفيروس كورونا المستجد: ”الناس مهيئون للاتصال والتقارب، وأنا أتطلع إلى ذلك مرة أخرى، لكن لا يمكن لأحد أن يقول بضمير مرتاح، الآن، أنه يعلم إلى متى سيستمر هذا الوقت العصيب“.

وناشدت المستشارة الألمانية مواطنيها خلال رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت قائلة: ”أرجوكم تحلّوا بالصبر“، مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة في بلادها والعالم تبدد أي سبب لتخفيف القواعد ”الوقائية“ السارية لمكافحة انتشار الوباء.

وكان رئيس ديوان المستشارية في ألمانيا هيلغه براون، أعلن، في وقت سابق اليوم السبت، أنه لن يكون هناك تخفيف لإجراءات مكافحة جائحة كورونا المستجد قبل 20 نيسان/ أبريل المقبل.

وقال براون في تصريحات لصحيفة ”تاغس شبيغل“ الألمانية: لن نتحدث قبل 20 نيسان/ أبريل المقبل عن أي تخفيف.. الإجراءات كلها سارية حتى ذلك الحين.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا بلغ، وفق أحدث إحصائية، نحو 50 ألفا، فيما تخطى عدد الإصابات في الولايات المتحدة المئة ألف، متصدرة بذلك دول العالم من حيث عدد الإصابات بهذا الفيروس.