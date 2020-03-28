البنتاغون يؤكد استمرار العمليات العسكرية الأمريكية في الخارج رغم تفشي فيروس كورونا

أكد نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية جون هايتن استمرار العمليات العسكرية الأمريكية في الخارج على الرغم من تفشي كورونا الذي يجبر الجنود على اتخاذ احتياطات غير مسبوقة لحماية أنفسهم من الفيروس المستجد.

وقال هايتن يوم الجمعة لمجموعة من الصحفيين: ”لا يوجد تأثير على العمليات. المهمات التي نجريها حاليا في كل أنحاء العالم لا تزال تنَفذ وفقا للقواعد ذاتها وللنموذج نفسه“ الذي كان معتمدا قبل شهر أو شهرين.

وأضاف: ”نواصل التكيف مع مختلف القيود، لكن الفيروس ليس له تأثير على هذه المهمات“، مؤكدا أن عدد الجنود الأمريكيين المصابين بالفيروس في الخارج ”محدود جدا“.

وكان البنتاغون أعلن يوم الأربعاء أنه جمد لمدة شهرين كل تنقلات العسكريين الأمريكيين حول العالم، بما فيها عمليات إرسال الجنود إلى مناطق القتال أو إعادتهم إلى وطنهم، وذلك في إطار مساعيه لكبح وباء كورونا المستجد.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون“ في بيان إن وزير الدفاع مارك إسبر أمر بوقف تنقلات كل موظفي البنتاغون الموجودين في الخارج، من مدنيين وعسكريين، لمدة 60 يوما، مشيرة إلى أن التجميد يشمل أيضا أفراد أسر هؤلاء الموظفين إذا كانوا يعيشون معهم في الخارج.

ولغاية صباح يوم الجمعة، أحصت وزارة الدفاع الأمريكية 652 إصابة بفيروس كوفيد-19 في صفوف موظفيها العسكريين والمدنيين وأفراد أسرهم والمتعاقدين معها. وتوفي متعاقد واحد بسبب الفيروس.