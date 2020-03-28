كورونا.. أكثر من 11 ألف مصاب بأمريكا اللاتينية

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد(كيوفيد-19) حاجز الـ11 ألف في منطقة أمريكا اللاتينية التي يصل عدد سكانها لأكثر من 600 مليون نسمة.

وبحسب آخر بيانات صادرة الجمعة، عن جامعة جونز هوبكينزالأمريكية، بلغ عدد الإصابات بتلك المنطقة التي تبدأ من المكسيك شمالًا وتمتد حتى الأرجنتين وتشيلي جنوبًا، 11 ألف و145 إصابة، فيما سجلت الوفيات 209 حالات.

وفي المكسيك التي يصل عدد سكانها إلى 130 مليون، تم تسجيل 585 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 8 حالات.

أما في غواتيمالا فتم تسجيل 28 إصابة، من بينها حالة وفاة، وفي السلفادور 13 إصابة، وهندوراس 68 إصابة منها حالة وفاة، ونيكاراغوا إصابتين منها وفاة، وكوستاريكا 263 إصابة منها حالة وفاة، وبنما 674 إصابة ووفاة واحدة.

وفي كوبا 80 إصابة بينها وفاة واحدة، وجمهورية الدومينيك 581 إصابة بينها 20 وفاة، وفي هايتي تم تسجيل 8 وفيات.

وفي البرازيل التي يبلغ تعدادها السكاني، 210 ملايين نسمة، وصلت حالات الوفيات إلى 92 ، فيما أصيب بالفيروس 3 آلاف و417 شخصًا.

الإكوادور سجلت 1595 إصابة منها 36 وفاة، وتشيلي 1610 إصابات بينها 5 وفيات، وبيرو 635 إصابة منها 9 وفيات، وكولومبيا 539 إصابة بينها 6 وفيات، وفي فنزويلا 107 إصابات بينها حالة وفاة واحدة، وفي باراغواي، 52 إصابة منها 3 وفيات، وفي الأرجنتين 589 إصابة منها 13 وفاة، وفي أوراعواي 238 إصابة، وبوليفيا 61 إصابة.