ترامب: سنصنع 100 ألف جهاز تنفس صناعي خلال 100 يوم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستنتج 100 ألف جهاز تنفس صناعي خلال 100 يوم وقال إنه عين مستشار البيت الأبيض بيتر نافارو منسقا لقانون الانتاج الدفاعي.

وأضاف ترامب ”سنصنع الكثير من أجهزة التنفس الصناعي“ متعهدا بأن يلبي احتياجات الولايات المتحدة مع تقديم العون للدول الأخرى.

وقال ترامب إن هناك احتمالا كبيرا ألا تحتاج الولايات المتحدة عددا كبيرا جدا من أجهزة التنفس الصناعي لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد حتى يتسنى لها مساعدة الدول الأخرى المحتاجة.

وتخطّى عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة عتبة الـ100 ألف حالة، وفق ما أظهر إحصاء لجامعة جونز هوبكنز حتّى الساعة 5,50 مساء (21,45 ت غ) الجمعة.

وتمّ إحصاء 100,717 إصابة بينها 1,544 حالة وفاة حتّى الساعة 6,00 مساء (22,00 ت غ).

وسُجّل أكبر عدد من الإصابات في نيويورك التي تحوي أكثر من نصف الإصابات في الولايات المتحدة، ما أدّى إلى اكتظاظ مستشفياتها بالمرضى.

وتملك الولايات المتحدة نحو 15 ألف إصابة أكثر من إيطاليا (ثاني بلد على القائمة من حيث عدد الإصابات)، و20 ألف إصابة أكثر من الصين حيث ظهر الفيروس للمرّة الأولى.

ويبلغ معدّل الوفيات في الولايات المتحدة بالاستناد إلى الحالات المؤكّدة، نحو 1,5 بالمئة، مقارنة بنحو 10,5 بالمئة في إيطاليا.

ويُمكن للحصيلة أن ترتفع إذا ما وجدت ولايات ومدن أميركيّة أخرى نفسها في موقف مشابه لنيويورك التي شهدت 500 حالة وفاة وتُعاني نقصاً فادحاً في عدد الأسرّة في المستشفيات والمعدّات الطبية وأجهزة الوقاية والتنفّس.

وقال توماس تساي، أستاذ السياسات الصحّية في جامعة هارفرد لوكالة فرانس برس ”ما زلنا نشهد ارتفاعاً في عدد الإصابات وعدد الذين يدخولون المستشفيات ووحدات العناية المشدّدة وكذلك في عدد المرضى الذين توضع لهم أجهزة تنفّس اصطناعيّة“.

وأضاف ”لسوء الحظّ، من المرجّح أن يتبع معدّل الوفيات هذا المنحى“.