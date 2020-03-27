 إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز 100 ألف – إرم نيوز‬‎

إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز 100 ألف

إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز 100 ألف

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى 100040 حالة الجمعة وهو أكبر عدد إصابات في العالم.

وجاءت إيطاليا في المرتبة الثانية بتسجيل 86498 حالة ثم الصين التي سجلت 81340 حالة.

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