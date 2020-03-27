يضم 5 نساء.. الحكومة الأفغانية تحدد وفد التفاوض مع طالبان

أعلنت الحكومة الأفغانية اختيار وفد من 21 عضوا للتفاوض مع حركة طالبان، في مؤشر مبدئي على إحراز تقدم في اتفاق السلام، الذي تتوسط الولايات المتحدة لإبرامه.

ويرأس وفد التفاوض، الذي أعلنته وزارة الخارجية، معصوم استانكزي، الرئيس السابق لإدارة الأمن الوطني، ويشمل سياسيين ومسؤولين سابقين وممثلين للمجتمع المدني، كما يشمل الفريق 5 نساء.

ولم يتضح حتى الآن، إنْ كان عبد الله عبد الله، منافس الرئيس أشرف غني، سيوافق على الفريق، الذي وقع عليه الاختيار، وهو أمر قال دبلوماسيون، إنه بالغ الأهمية نظرا لنفوذ معسكره القوي في معظم أنحاء شمال وغرب البلاد.

وبعد اختيار الفريق، ستكون الخطوة المقبلة الاجتماع لإجراء محادثات مع طالبان، في إطار عملية تهدف لإنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة، وإحلال السلام في أفغانستان.

وأبرمت الولايات المتحدة اتفاقا مع طالبان في شهر فبراير/شباط الماضي، لسحب قواتها من أفغانستان، لكن تعذر إحراز تقدم في المفاوضات بين الحركة والحكومة الأفغانية، لأسباب منها النزاع السياسي بين غني وعبد الله، حيث يصر كل منهما على أنه الرئيس الشرعي للبلاد بعد الانتخابات التي أجريت في شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

وفشلت وساطة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بين غني وعبدالله لتشكيل حكومة تشمل كل الأطراف، أثناء زيارة استمرت يوما إلى كابول، يوم الإثنين الماضي.