زعيم أصولي ينتقد تعامل الحكومة الإيرانية مع وباء كورونا

انتقد زعيم قائمة الأصوليين المتشددين في العاصمة الإيرانية طهران، محمد باقر قاليباف، الجمعة، تعامل حكومة الرئيس حسن روحاني مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“، عن قاليباف ـ وهو عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام ـ قوله إنه ”لا يمكن السيطرة على انتشار فيروس كورونا بالتفاؤل والمماطلة والتلكؤ“، مضيفًا: ”الحل الوحيد هو فرض حجر صحي صارم وفرض قيود شاملة ومؤقتة“.

وأوضح قاليباف: ”أنا آسف لأن البعض لم يكن يأخذ نصيحتي له، ومضطر لأن أعلن ذلك بأن التفاؤل والمماطلة والتلكؤ لن يجعلنا نسيطر على فيروس كورونا ويمنعه من الانتشار“.

وأضاف: ”بينما يضيع الوقت، هناك طريقة واحدة فقط لمنع المزيد من التهديدات لصحة الإنسان: الحجر الصحي الشديد والقيود المؤقتة والعالمية“.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال أمس الخميس، إنه يأمل أن يحتفل الشعب الإيراني في ذكرى ولادة الإمام المهدي الغائب- بحسب المعتقدات الشيعية- بالتزامن مع نهاية فيروس كورونا المستجد.

وتأتي تصريحات روحاني، في الوقت الذي يحذر المسؤولون في وزارة الصحة من موجة جديدة لتفشي فيروس كورونا المستجد في إيران.

وأعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 2389 إصابة جديدة، و 157 حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.