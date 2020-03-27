الخارجية الأمريكية تقلص عدد موظفيها في العراق

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، أنها ستعيد موظفيها غير الأساسين بالسفارة الأمريكية في بغداد والقنصلية العامة في أربيل.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان: ”نظرًا لمجموعة من الظروف الأمنية وإجراءات السفر المقيدة نتيجة لوباء فيروس كورونا (كوفيد -19 ) أمرت وزارة الخارجية بمغادرة موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسين في السفارة الأمريكية في بغداد ومركز بغداد للدعم الدبلوماسي والقنصلية الأمريكية العامة في أربيل، بحيث لا تزال خدمات التأشيرات في بغداد وأربيل معلقة“.

وتابع البيان، أن ”الحكومة الأمريكية لديها قدرة محدودة على تقديم خدمات الطوارئ لمواطني الولايات المتحدة في العراق“.

وذكر البيان، بأن سفارة الولايات المتحدة في بغداد لا تزال مغلقة لخدمة المراجعين، بحيث يمكن لمواطني الولايات المتحدة في إقليم كردستان العراق، الذين يحتاجون إلى خدمات الطوارئ التواصل عبر البريد الالكتروني ”ErbilACS@state.gov“ كما يمكن للمواطنين في مناطق العراق المختلفة التواصل عبر البريد الإلكتروني ”BaghdadACS@state.gov“ للحصول على المساعدة الطارئة“.