مادورو يهاجم ترامب ويصفه بـ“بالطاغية البائس“

هاجم الرئيس الفنزويلي نيكولا مادورو، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، عقب توجيه الولايات المحتدة اتهامات بحقه، ورصد مكافأة قيمتها 15 مليون دولار لمن يلقي القبض عليه.

وقال مادورو خلال اجتماع لمجلس مكافحة فيروس كورونا، عقد الجمعة في القصر الرئاسي، ”أطلقت حكومة دونالد ترامب سلسلة من الاتهامات الباطلة في تعصب شديد للغاية ، وهو عمل بائس جداً“.

وأضاف بالقول ”تمامًا مثل رعاة البقر العنصريين في القرن التاسع عشر ، وضعوا جوائز على الثوار المستعدين للقتال. أنت بائس يا دونالد ترامب“.

وأردف ”إنه (ترامب) ليس عنصريًا ومتعاليا فحسب، بل يدير العلاقات الدولية مثل طاغية“.

وسبق أن اتهمت واشنطن نيكولاس مادورو وعدد من كبار المسؤولين الفنزويليين، بمن فيهم وزير الدفاع ورئيس المحكمة العليا، بالتورط في تجارة المخدرات.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس مكافآت لمن يدلي بمعلومات تؤدي لاعتقال أو إدانة عدد من المسؤولين الفنزويليين، بمن فيهم مادورو الذي تسعى واشنطن للإطاحة به من السلطة.

وقالت الوزارة، في بيان: ”الوزارة تعرض ما يصل إلى 15 مليون دولار مكافأة لأي معلومات تتعلق بنيكولاس مادورو“.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت عقوبات على فنزويلا، واعترفت بزعيم المعارضة خوان غوايدو ”رئيسا مؤقتا“ لفنزويلا، مطالبة مادورو بالرحيل.