ترامب ونظيره الصيني يناقشان بالتفصيل وباء كورونا‎

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه تحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ، وناقشا ”بتفصيل كبير“ وباء فيروس كورونا الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 24 ألف شخص على مستوى العالم.

وذكر ترامب على ”تويتر“: ”لقد مرت الصين بالكثير وأصبحت على دراية كبيرة بالفيروس… نحن نعمل معا بشكل وثيق“.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن الرئيس شي جين بينغ أبلغ نظيره الأمريكي خلال المكالمة اليوم الجمعة أنه يأمل أن تتخذ الولايات المتحدة خطوات ملموسة لتحسين العلاقات الثنائية.

كما قال شي لترامب إن التعاون بين البلدين هو الخيار الصحيح الوحيد وإن الصين مستعدة لمساندة الولايات المتحدة في مكافحة فيروس كورونا، وذلك وفقا لتفاصيل المحادثة التي نشرتها الخارجية الصينية.

جاءت هذه الدعوة وسط حرب كلامية تدور منذ فترة طويلة بين بكين وواشنطن بشأن قضايا متعددة من بينها فيروس كورونا الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي وانتشر في شتى أنحاء العالم.

واتهم ترامب ومسؤولون أمريكيون كبار آخرون الصين بانعدام الشفافية بشأن الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 24 ألف شخص على مستوى العالم، مما أثار غضب بكين.

وأكد شي لترامب خلال المكالمة أن الصين تصرفت بطريقة منفتحة وشفافة بشأن الوباء الذي أصاب أكثر من 80 ألفا في الصين.

وعرض شي تقديم الدعم للولايات المتحدة التي تجاوز عدد الإصابات فيها الآن مثيله في الصين.