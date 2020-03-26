فنزويلا ترد على الاتهامات الأمريكية لمادورو بممارسة ”إرهاب المخدرات“

اعتبر وزير الخارجية الفنزويلي، الخميس، أن اتهام الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو ومسؤولين فنزويليين آخرين بـ“الإرهاب المرتبط بتجارة المخدرات“ يمثل ”انقلابا في شكل جديد“.

وقال الوزير خورخي أريزا خلال خطاب متلفز، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ”يهاجم مرة أخرى الشعب الفنزويلي ومؤسساته الديمقراطية باللجوء إلى شكل جديد من الانقلاب على أساس اتهامات بائسة ومبتذلة وواهية“.

وكانت الإدارة الأمريكية اتهمت يوم الخميس الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وما يزيد على 12 من كبار المسؤولين في فنزويلا بممارسة ”إرهاب المخدرات“، في أحدث تصعيد بحملة الضغط التي تمارسها إدارة الرئيس دونالد ترامب للإطاحة بالزعيم الاشتراكي.

وعرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى اعتقال وإدانة مادورو الذي تعصف ببلاده أزمة اقتصادية طاحنة واضطراب سياسي منذ سنوات.

وتشكل لائحة الاتهام، وهي إجراء أمريكي نادر ضد رئيس دولة أجنبية في السلطة، مرحلة جديدة وخطيرة ضد مادورو من جانب واشنطن في وقت قال فيه بعض المسؤولين الأمريكيين في تصريحات خاصة إن إحباط ترامب يتزايد بخصوص نتائج سياسته في فنزويلا.

وأعلن وزير العدل الأمريكي وليام بار الاتهامات التي تتضمن المؤامرة بإرهاب المخدرات والفساد وتهريب المخدرات، متهما مادورو والآخرين بالتآمر مع فصيل منشق عن جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، التي ألقت سلاحها، ”من أجل إغراق الولايات المتحدة بالكوكايين“.

وقال بار عن مادورو والآخرين الذين وجهت لهم اتهامات: ”بينما يعاني الشعب الفنزويلي يملأ أفراد هذه العصابة جيوبهم بأموال المخدرات وعائدات فسادهم“.