غانتس يتقدم بطلب رسمي ليرأس الكنيست الإسرائيلي

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أعلنت الكنيست، الخميس، أن رئيس ائتلاف ”أزرق أبيض“ بيني غانتس، المنافس الرئيس لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، تقدّم بطلب رسمي ليرأس الكنيست. وقالت الكنيست على موقعها الإلكتروني، إن ”المرشح الوحيد لهذا المنصب هو بيني غانتس“.