سقوط طائرة حربية روسية في البحر الأسود‎

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء، سقوط طائرة حربية من طراز سو-27 في مياه البحر الأسود.

وجاء في البيان الصادر عن الوزارة أن طائرة حربية من طراز سو-27 اختفت من شاشات الرادار في الساعة 20:10 بالتوقيت المحلي، على بعد 50 كيلومترا من سواحل القرم.

وأوضح البيان أنه بعد مرور دقيقة على اختفاء الطائرة وردت إشارة طوارئ من المنطقة.

وأفاد أن مروحية من طراز مي-8 وطائرة من طراز ان-26 إلى جانب عدة سفن توجهت من المنطقة العسكرية الجنوبية إلى موقع الحادث لإجراء عمليات الإنقاذ.

وأكد البيان أن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط الطائرة في البحر.

وأشار إلى تعذر عملية البحث عن الطيار بسبب سوء الأحوال الجوية.