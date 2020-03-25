الناتو يعلن إصابة 20 من عناصره بفيروس كورونا في ليتوانيا‎

المصدر: ا ف ب

أعلن المتحدث باسم الكتيبة الدولية في قوة حلف شمال الأطلسي، الأربعاء، أنه تأكدت إصابة 20 من الجنود المنتشرين في ليتوانيا بفيروس كورونا.

وأكد الكابتن الهولندي ايرفت-يان دانيلز إصابة جنديين هولنديين، وقال إنه جرى نقلهما إلى هولندا للعلاج، إلا أنه رفض الكشف عن جنسيات المصابين الآخرين.

وقال: ”في الوقت الحالي هناك 20 حالة إصابة في الإجمال“، بدون الكشف عن تفاصيل.

وينشر الحلف أربع كتائب متعددة الجنسيات تضم نحو ألف جندي في ليتوانيا ولاتفيا واستونيا وبولندا؛ لتعزيز الدفاعات على الخاصرة الشرقية للاتحاد الأوروبي، بعد أن قامت روسيا بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014.

وفي بيان، قالت الكتيبة إنها تقوم بمهمتها، ”بينما تجري تدريبات مخفضة“ للحفاظ على جاهزيتها.