مقتل جنديين تركيين إثر قصف شمال العراق

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، مقتل جنديين تركيين، وإصابة اثنين آخرين، إثر قصف بقذائف المورتر نفذه مسلحون أكراد شمال العراق.