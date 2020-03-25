 مقتل جنديين تركيين إثر قصف شمال العراق – إرم نيوز‬‎

مقتل جنديين تركيين إثر قصف شمال العراق

مقتل جنديين تركيين إثر قصف شمال العراق

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، مقتل جنديين تركيين، وإصابة اثنين آخرين، إثر قصف بقذائف المورتر نفذه مسلحون أكراد شمال العراق.

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