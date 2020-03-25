مقتل جنديين تركيين إثر قصف شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، مقتل جنديين تركيين، وإصابة اثنين آخرين، إثر قصف بقذائف المورتر نفذه مسلحون أكراد شمال العراق.
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، مقتل جنديين تركيين، وإصابة اثنين آخرين، إثر قصف بقذائف المورتر نفذه مسلحون أكراد شمال العراق.
المصدر: رويترز
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، مقتل جنديين تركيين، وإصابة اثنين آخرين، إثر قصف بقذائف المورتر نفذه مسلحون أكراد شمال العراق.