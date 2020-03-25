بعد تصريحات خامنئي.. استخبارات إيران تكشف حقيقة تشكيل وحدة خاصة لمواجهة ”الجن“‎

لا تزال تصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي بأن بلاده تواجه أعداء من الجن عبر أجهزة استخبارات غربية، تثير حالة من الجدل داخل إيران، حيث تداول نشطاء عبر مواقع التواصل أنباء عن تشكيل الاستخبارات الإيرانية وحدة لمواجهة الجن؛ الأمر الذي نفته الاستخبارات.

وكان خامنئي قال في آخر ظهور له بمناسبة الاحتفال برأس السنة الفارسية: ”لا يجب أن نتعجب من الأعداء، فنحن لدينا الكثير من الأعداء، منهم أعداء من الجن وأعداء من الإنس، فأعداء الجن يساعدون بعضهم البعض، بحيث أن الأجهزة الاستخباراتية للعديد من الدول يتعاونون مع بعضهم البعض علينا“.

وما إن تفوه خامنئي بهذه التصريحات حتى تفاعل عدد من النشطاء الإيرانيين عبر مواقع التواصل مع تصريحات المرشد التي أثارت موجة من السخرية والجدل، فيما تداول نشطاء أنباء عن تشكيل الاستخبارات الإيرانية وحدة خاصة بمواجهة أعداء الجن.

بدوره خرج مسؤول بمكتب وزير الاستخبارات الإيراني، محمود علوي، ينفي صحة ما يتداول على مواقع التواصل، حيث أكد في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”ايسنا“ المحلية أن ”هذه الأنباء مزيفة وغير حقيقة“.

وأضاف المسؤول الذي وصفته الوكالة الإيرانية بـ ”المصدر المطلع“ ”أن ما تردد حول تشكيل وحدة في الاستخبارات لمواجهة الجن غير صحيح، حيث تبين أن من نشر هذا الخبر المزيف زعم أن وزير الاستخبارات أعلن عن تشكيل وحدة لمواجهة الجن في حديث مع إحدى وكالات الأنباء“.