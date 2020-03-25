ناشطة إيرانية: النظام أفرج عن متهمين بالاختلاس ويحتجز حقوقيين

انتقدت الناشطة والمحامية الإيرانية البارزة، شيرين عبادي، ”تعنت“ السلطات الإيرانية في الإفراج عن عدد كبير من النشطاء الحقوقيين المحتجزين في السجون، رغم قرار القضاء الأخير بإطلاق سراح آلاف السجناء؛ خوفًا من انتشار فيروس كورونا في السجون.

وقالت عبادي لإذاعة ”زمانه“ المعارضة: ”شاهدنا خلال الأيام الأخيرة، إفراج السلطات القضائية عن متهمين في قضايا اختلاس واحتكار أدوية، منهم حسين فريدون شقيق الرئيس حسن روحاني، المدان في قضايا فساد، بينما حُرم حقوقيون مثل نرجس محمدي ونسرين ستودة من قرار الإفراج“.

واعتبرت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أن إعلان النظام الإيراني بالإفراج عن عدد من السجناء السياسيين ”خداع الرأي العام“، مؤكدة أنه ”لا يزال العديد من السجناء السياسيين يقبعون في السجون والمعتقلات، بحجة أن مدة سجنهم تتعدى 5 سنوات، رغم أن النظام أفرج عن مدانين بالاختلاس تعدت سنوات سجنهم 5 سنوات“.

وكانت تقارير إخبارية كشفت في وقت سابق عن رفض السلطات القضائية الإيرانية السماح لممثلين عن منظمة الصحة العالمية بزيارة سجن ”إيفين“ في العاصمة طهران، رغم مخاوف انتشار فيروس كورونا بين السجناء لا سيما السياسيين.

كما ذكرت تقارير إخبارية معارضة، أن العديد من السجناء السياسيين في إيران، لا سيما السيدات، ومنهن: نسرين ستودة، ومريم عليشاهي، وليلى ميرغفاري، يتعرضن لممارسات عنصرية من السلطات القضائية التي رفضت الإفراج عنهن، رغم الظروف الصحية التي تشهدها السجون المحتجزات فيها.