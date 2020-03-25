داعش يتبنى الهجوم على معبد للسيخ والهندوس في كابول

المصدر: ا ف ب

تبنى تنظيم داعش اليوم الأربعاء، هجومًا على معبد للسيخ في كابول لا يزال جاريًا، كما أفاد المركز الأمريكي لمراقبة المواقع المتطرفة (سايت) على الإنترنت.

ونقل ”سايت“ عن وكالة ”أعماق“ التابعة للتنظيم المتشدد قولها ”يشن مقاتلون من داعش حاليًا هجومًا انغماسيًا ضد معبد للسيخ“ في كابول.

وكان مسلحون اقتحموا صباح الأربعاء معبدًا للسيخ والهندوس في وسط كابول، وتحاول قوات الأمن استعادته، حسبما أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية.

وقال الناطق باسم الوزارة طارق عريان: ”حوالى الساعة 07:45 (03,15 ت غ) اقتحم عدد من المهاجمين معبدًا للسيخ والهندوس“، موضحًا أن ”الناس عالقون في داخل المبنى و(قوات الأمن) تحاول إنقاذهم“.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، وحيد الله ميار، أن الهجوم أسفر عن مقتل طفل على الأقل وجرح 15 شخصًا آخرين.

وكان تنظيم داعش قد تبنى هجمات مماثلة وقعت منذ 2015 في أفغانستان واستهدفت أقليات.

وقالت النائبة التي تمثل طائفة السيخ في البرلمان الأفغاني، أناركالي كاور هوناريار، إن ”هناك نحو 150 شخصًا في المعبد“ الذي يعيش فيه عدد من العائلات بينما تأتي أخرى للصلاة فيه صباح كل يوم.

وأضافت أن ”بعض الموجودين داخل المعبد يختبئون وهواتفهم مغلقة“، مشيرة إلى أنها ”تشعر بقلق عميق“.

ويأتي هذا الهجوم بينما تواجه أفغانستان مجموعة من الأزمات بينها هجمات لحركة التمرد ووضع سياسي مأزوم، وارتفاع في عدد الإصابات بكوفيد-19.