الصين ترفع رسمياً القيود المفروضة على إقليم هوباي منذ انتشار فيروس كورونا‎

المصدر: ا ف ب

رفعت الصين اليوم الأربعاء، الإجراءات الصارمة التي فرضت منذ أشهر في إقليم هوباي الصيني، مركز وباء فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة أكثر من 18 ألف شخص في العالم منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقالت السلطات الصحية إنه لم تسجل أي إصابة محلية جديدة خلال 24 ساعة في البلاد، لكن هناك 47 إصابة ”مستوردة“ من الخارج خلال الفترة نفسها.

وسجلت 474 إصابة لأشخاص قادمين من الخارج، قالت وزارة الخارجية الصينية إن معظمهم صينيون عائدون إلى بلدهم.

وسجلت أربع وفيات جديدة خلال 24 ساعة بينها ثلاث في هوباي، الإقليم الواقع في وسط الصين، وكانت عاصمته ووهان أول مدينة سجلت فيها إصابات بالفيروس.

وأعلنت بكين الثلاثاء أن الحجر الذي فرض على 50 مليون شخص في ووهان منذ كانون الثاني/يناير سيلغى، ما يمنحهم إمكانية التنقل إذا كانوا في صحة جيدة، ولكن المدارس ستبقى مغلقة حاليا.

في المقابل، يتوجب على سكان ووهان الانتظار حتى الثامن من نيسان/أبريل ليتمكنوا من مغادرة المدينة.

وأصيب أكثر من 81 ألفا ومئتي شخص بكوفيد-19 في الصين وتوفي 3281 شخصا. وتراجع عدد الإصابات الجديدة بشكل كبير في الشهر المنصرم.

لكن هذا الوضع مناقض لما يحدث في بقية أنحاء العالم، حيث يتواصل انتشار الفيروس ويجبر مزيدا من الدول على اتخاذ إجراءات عزل ومنع تجول وإغلاق أماكن عامة وغيرها.

وسجلت أكثر من 400 ألف إصابة مؤكدة في العالم في 175 بلدا ومنطقة.

وهذا ما يثير مخاوف من موجة ثانية للوباء في الصين من القادمين من الخارج. لذلك فرضت إجراءات صارمة على مدن صينية عديدة تقضي بفرض الحجر على القادمين من الخارج، وكل الرحلات المتوجهة إلى بكين من الخارج باتت تهبط في مدن أخرى يخضع فيها المسافرون لفحوص.