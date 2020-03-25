”الغارديان“: ترامب غير مؤهل لحماية الأمريكيين من ”كورونا“

هاجمت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية الأربعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تصريحاته أمس الثلاثاء بضرورة إنهاء حالة الحظر على الأمريكيين بسبب تفشي وباء كورونا قائلة إنه يتلاعب بحياة مواطنيه وإنه غير مؤهل لحمايتهم.

وقالت الصحيفة إن خطاب ترامب في تجمع رعته شبكة ”فوكس نيوز“ الموالية له بواشنطن مساء أمس الثلاثاء والذي استمر لنحو ساعتين عكس حقيقة مرعبة وهي أنه ”مثل كابتن الطائرة الذي يعلن فجأة أنه سيهبط على الماء وهو يضع كمامة على عينيه.“

وأضافت ”في ذلك اليوم الذي دعا فيه ترامب إلى إنهاء حالة الإغلاق والعزل في أمريكا تحدثت تقارير عن وفاة المئات من الأمريكيين جراء إصابتهم بفيروس كورونا… ومن الواضح أن دعوة ترامب لإعادة فتح الأسواق بحلول عيد الفصح في الـ12 من الشهر المقبل كانت نابعة من غريزته الشخصية ومن حملته الانتخابية وليس على أساس العلم.“

وأوضحت ”راقبنا ترامب وهو يلقي كلمته من مقعد يبعد 30 قدما عن الحاضرين وشهدنا كيف أن هذا الرئيس يمتلك قوة مخيفة للسيطرة على حياة وموت الأمريكيين (…) إن حياة الشعب الأمريكي في هذه الأزمة هي عبء كبير لا يمكن لترامب أن يتحمله؛ لأنه شخص غير مؤهل وهو الوحيد الذي أقام في البيت الأبيض كرئيس دون أي خبرة سياسة أو عسكرية.“

ولفتت الصحيفة إلى أن الخطاب الأخير لترامب مَثَل ”تحولا كبيرا آخر“ في سياسته إذ إنه أعلن في البداية أنه لا ضرورة للقلق وأن الفيروس سيختفي بمعجزة قبل أن يعلن في وقت لاحق أنه ”رئيس في فترة حرب“ ويدعو شعبه إلى البقاء في منازلهم وعدم الاختلاط.

وتابعت ”الآن نراه يعود للموقف الأول بعزمه إعادة فتح الأسواق ويصر على تسميته بالفيروس الصيني وفي الوقت ذاته يدعو الأمريكيين إلى حماية المواطنين من أصل آسيوي بدعوى أنهم أناس رائعون وتفشي فيروس كورونا ليس خطأهم.“