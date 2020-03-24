مسؤولة إيرانية تهاجم روحاني وتطالبه بفرض حجر على كامل طهران

اجمت مسؤولة في الحكومة المحلية بطهران، الاربعاء، الرئيس حسن روحاني ومستشاريه لعدم اتخاذ قرار بفرض الحجر الصحي على طهران التي تفشى فيها فيروس كورونا المستجد.

ونقلت الصحافة الإيرانية عن ”ناهيدة خدا كرمي“، عضو مجلس بلدية طهران، قولها إن ”فرض الحجر الصحي على العاصمة طهران بات أمرا ضروريا“.

وأضافت خدا كرمي ”لا أعلم من هم الذين يقدمون الاستشارات للرئيس #روحاني وباقي صناع القرار، لا بد من اتخاذ قرار سريع قبل فوات الأوان“.

وتحتل طهران التي يقدر عدد سكانها بنحو 12 مليون نسمة المركز الأول في إيران بعدد الوفيات والإصابات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في محافطة قم الإيرانية في 19 من فبراير الماضي.

من جانبه، قال ”علي رضا زالي“ قائد مقر مكافحة فايروس كورونا في طهران، إنه ”لم نصل بعد الى ذروة تفشي الفايروس في العاصمة الإيرانية، كنا نتوقع من سكان طهران الإلتزام بالإرشادات الطبية وعدم الخروج من المنازل والتنقل في المدينة، لكنهم لا يلتزمون بها وبالتحذيرات التي نطلقها“.

ورفض الرئيس حسن روحاني عدة مرات فرض الحجر الصحي على طهران، فيما اعتبر الثلاثاء خلال اجتماع للجنة الخاصة بمكافحة كورونا إن ”إيران تشهد انخفاضا في عدد الوفيات والإصابات“.

وأعلنت السلطات الإيرانية، الأربعاء، عزمها تطبيق فرض الحجر الصحي على مدينتي ”عبادان و خرمشهر (المحمرة) العربيتين في محافظة خوزستان جنوب إيران، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير منطقة ”آروند“ للتجارة الحرة في جنوب غرب إيران ”إسماعيل زماني“، للوكالة الرسمية ”إيرنا“، ”فرض الحجر الصحي على مدينتي عبادان و خرمشهر في محافظة خوزستان بدءا من يوم الجمعة القادم“.

وأضاف زماني ”إن قرار فرض الحجر الصحي على مدينتي عبادان وخرمشهر جاء عقب اجتماع مع الحكومة المحلية بمحافظة خوزستان واللجنة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد في المحافظة“.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية قدمت الثلاثاء إحصائيات عن معد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، مضيفة ”تم تسجيل 1762 إصابة جديدة و 122 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية“.

وأضافت ”إرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد الى 24811 والمتوفين الى 1934 والمتعافين الى 8913“.