ترامب: إجراءات طارئة في نيويورك بسبب تأزم الوضع

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أن خلية الأزمة لمكافحة كورونا، قررت زيادة احتياطيات الموارد في نيويورك بسبب تأزم الوضع هناك.

وخلال مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس، توقع ترامب إعادة فتح البلاد خلال فترة أسبوعين ونصف قبل حلول عيد الفصح.

وأضاف ترامب، إنه من سوء الحظ يمكن أن نطلق على نيويورك ”منطقة ساخنة“ ولا تشبه بقية الولايات متجنبا وصفها ببؤرة تفش لفيروس كورونا، رغم تسجيلها عددا كبيرا بالإصابات والوفيات مقارنة مع الولايات الأمريكية الأخرى التي سجلت إصابات بالفيروس.

وقال إن الوضع في نيويورك مثلا مختلف عن تكساس التي حقق حاكمها إنجازات في مكافحة انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن الحكومة الفيدرالية ستقدم حزمة اقتصادية كبيرة لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا.

ووصل عدد الإصابات في ولاية نيويورك وحدها إلى أكثر من 23 ألف إصابة من 49.768 ألف حالة في عموم الولايات الأمريكية.