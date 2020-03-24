إصابة مدير مكتب الرئيس النيجيري بفيروس كورونا

قال مصدر مطلع اليوم الثلاثاء إن الفحص أثبت إصابة أبا كياري، مدير مكتب الرئاسة النيجيرية بفيروس كورونا المستجد.

ويعتبر كياري، وهو في السبعينيات من عمره، شخصية مهمة ونافذة في حكومة الرئيس محمد بخاري، وربما تكون لمرضه تداعيات على شؤون إدارة البلاد.

وحالة أبا كياري واحدة من حالات متزايدة في نيجيريا، حيث تأكدت إصابة حاكم إحدى الولايات بالمرض، وحذر مفوض الصحة في ولاية لاجوس من أنهم بدؤوا يرصدون ”انتشار الفيروس في المجتمع“.

وكانت معظم حالات الإصابة، التي رُصدت قبل ذلك لمسافرين عادوا في الآونة الأخيرة من المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة.

ولأبا كياري تاريخ مرضي، فهو مصاب بداء السكري، وهو بمثابة حامي حمى الرئيس، ويتعين على العديد من الراغبين في التعامل مع بخاري المرور عبره بمن في ذلك كبار السياسيين ورجال الأعمال في نيجيريا.

ووصف ماثيو بيج، الباحث المشارك في برنامج أفريقيا في معهد تشاتام هاوس، كياري بأنه ”العمود الفقري“ لحكومة بخاري، وقال: ”هذا من شأنه أن يبطئ أكثر من عملية صنع القرار ضمن المستويات الرفيعة في الحكومة النيجيرية“.

وكان أبا كياري قد سافر إلى ألمانيا أوائل شهر مارس/آذار الجاري، مع وفد ضم مسؤولين نيجيريين آخرين لعقد اجتماعات مع مسؤولي شركة ”سيمنس“، ومن غير الواضح ما إذا كان قد عزل نفسه عند عودته إلى نيجيريا.

وسجلت ألمانيا 27 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و114 حالة وفاة بسبب الوباء.

ولم يعلق المتحدث باسم الرئاسة على ما إذا كان الرئيس بخاري قد خضع لفحوص الفيروس، ويعاني بخاري (77 عاما) من أمراض لم يُكشف عنها النقاب وأمضى 5 أشهر في لندن للعلاج عام 2017.

وقال متحدث باسم حكومة ولاية باوتشي قد ثبتت إصابة حاكمها بالا محمد بفيروس كورونا ووضع في الحجر الصحي.