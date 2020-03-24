أمين عام الأمم المتحدة يعين دبلوماسية كندية ممثلة خاصة له في أفغانستان

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الثلاثاء، تعيين الدبلوماسية الكندية ديبورا ليونز ممثلة خاصة له ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان.

وقال بيان أصدره ستيفان دوغريك المتحدث باسم الأمين العام، إن ”السيدة ديبورا ليونز ستخلف الياباني تاداميتشي ياماموتو، الذي باشر مهمته الدولية منذ عام 2016“.

وأعرب الأمين العام عن امتنانه لمساهمة ياماموتو وخدماته المهمة في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان منذ توليه منصب نائب الممثل الخاص في عام 2014 ثم الممثل الخاص في عام 2016.

وبحسب البيان ”تتمتع السيدة ليونز بخبرات دبلوماسية تمتد لنحو 21 سنة في الشؤون السياسية والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية، وعملت مؤخراً كسفيرة لبلادها لدى إسرائيل ومن 2013 حتى 2016 كسفيرة أيضا في أفغانستان“.

وليونز حاصلة على درجة البكالوريوس في الآداب من جامعة نيو برونزويك، وأكملت الدراسات في كلية الدفاع الوطني الكندية، وفقا للبيان، الذي لم يحدد سبب تعيين ليونز، خلفا لـ“ياماموتو“.