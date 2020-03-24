ترامب: إغلاق الولايات المتحدة سيقود لعمليات ”انتحار“ تفوق ضحايا ”كورونا“

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، من أن الإغلاق العام في الولايات المتحدة والذي بدأ يتسبب بأزمة اقتصادية يمكن أن ”يدمر“ البلاد، كما يقود إلى حدوث ”آلاف عمليات الانتحار“.

وقال لشبكة فوكس نيوز: ”يمكن أن ندمر بلدًا إذا أغلقناه على هذا النحو“، موضحًا أنه سيعيد الأسبوع المقبل تقييم تداعيات الإغلاق الذي دعا البعض إلى تنفيذه لـ15 يومًا.

واعتبر ترامب أن ”انكماشا كبيرا“ يمكن أن يفوق في عدد ضحاياه فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مبديا أمله باستئناف النشاط الاقتصادي سريعا.

وقال: ”يمكن أن نخسر عددا معينا من الأشخاص بسبب الأنفلونزا. ولكن قد نخسر عددا أكبر إذا أغرقنا البلاد في انكماش كبير.. بحدوث آلاف عمليات الانتحار“.

في الأثناء، بلغت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 600 حالة، في حين ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 49.768 ألف حالة، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

وباتت الولايات المتحدة تحتل المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تسجيلا للإصابات المؤكدة بكوفيد-19، خلف الصين وإيطاليا.

واستنادا إلى عدد الإصابات المؤكدة، تبلغ نسبة الوفيات 1.2%، علما أنه يعتقد أن الرقم الفعلي للإصابات أعلى بكثير من الحصيلة المعلنة، ما من شأنه خفض نسبة الوفيات.