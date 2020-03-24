حزب ليبرمان يطرح مشروع قانون لإقالة نتنياهو

طرح رئيس حزب ”إسرائيل بيتنا“ اليميني بزعامة أفيغدور ليبرمان، أمام الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون؛ لمنع أي مسؤول إسرائيلي البقاء على رأس منصبه، حال وُجهت له لائحة اتّهام.

وبحسب مشروع القانون سيُمنع أي مسؤول، سواء رئيس الحكومة، أو وزير، أو عضو كنيست، من البقاء في منصبه، وسيتم إرغامه على الاستقالة في غضون شهر، من مدة توجيه لائحة اتهام ضده.

ويتزامن تقديم حزب ليبرمان مشروع القانون هذا أمام الكنيست، في وقت يواجه فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، لوائح اتهام على خلفية قضايا، تشمل الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

وتؤشر هذه الخطوة من الحزب على أنها محاولة لقطع الطريق على نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة المقبلة.

وأمس الإثنين، صادقت الهيئة العامة للكنيست، على تشكيل اللجنة المنظمة المسؤولة عن تشكيل اللجان البرلمانية، مثل: الخارجية، الأمن، المالية، ولجنة خاصة بمتابعة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وجاءت المصادقة بعد تأييد 61 عضوًا بالكنيست، وسط مقاطعة من كتلة اليمين بزعامة نتنياهو (تضم أحزاب: الليكود، يهدوت هتوراه، شاس، يمينا)، إضافة إلى عضو الكنيست، أورلي ليفي أبيكاسيس، لجلسة التصويت على تشكيل اللجنة.

وبهذه المصادقة يبدأ بشكل رسمي عمل الكنيست الـ 23، بعد أسبوع من تعطيل رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، في محاولة لمنع كتلة ”أزرق أبيض“ بزعامة بيني غانتس من السيطرة على السلطة التشريعية.