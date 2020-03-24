 عزل وزيرة شؤون الشتات الإسرائيلية بسبب كورونا – إرم نيوز‬‎

عزل وزيرة شؤون الشتات الإسرائيلية بسبب كورونا

عزل وزيرة شؤون الشتات الإسرائيلية بسبب كورونا

المصدر: الأناضول

أدخلت وزيرة شؤون الشتات الإسرائيلية، تسيبي حوتوبيلي، إلى الحجر الصحي المنزلي، للتأكد من عدم إصابتها بفيروس كورونا.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة ”معاريف“ الإسرائيلية، الثلاثاء، إنه تم إدخال حوتوبيلي إلى الحجر الصحي المنزلي، بعد التأكد من إصابة مدير مكتبها بفيروس كورونا.

وسبق أن تم في الأيام الأخيرة، إدخال 3 وزراء إلى الحجر الصحي المنزلي، وهم وزير الداخلية أرييه درعي ووزير المواصلات بتسلئيل سموتريتش ووزير الزراعة تساحي هنغبي.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت، الثلاثاء، إصابة 1656 بفيروس كورونا.

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