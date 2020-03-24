صحيفة: عدد المصابين بكورونا في إيران سيصل المليون حتى مايو المقبل

قالت صحيفة ”شرق“ الإيرانية، إن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، سيصل إلى 811 ألف حالة كحد أدنى أو مليون و160 ألف مصاب كحد أقصى، حتى أواخر شهر مايو/ أيار المقبل، وذلك في ظل تسجيل إيران مزيدا من الحالات بالفيروس الذي تفشى في جميع أقاليم البلاد.

وأضافت الصحيفة الإيرانية في تقريرها، إن سيناريوهات الحكومة الإيرانية في التعامل مع تفشي فيروس كورونا، والتي ترتبط بحجم الحجر الصحي، واتباع التحذيرات الطبية، ستفضي في النهاية إلى بلوغ العدد الآنف الذكر.

وأشارت إلى أن مجموعة أبحاث الأوبئة في وزارة الصحة الإيرانية، رأت في دراستها للسيناريوهات المختلفة في إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد، أنه في حال لم يوجد لقاح أو دواء لفيروس كورونا، فسوف يُصاب نحو 63% من الإيرانيين بالفيروس.

يأتي ذلك في ظل تفشي فيروس كورونا في مختلف الأقاليم الإيرانية، وتسجيل أعداد متزايدة من الإصابات والوفيات بالفيروس، وصلت حتى الاثنين إلى أكثر من 23 ألف إصابة و1811 وفاة، فيما أكد المتحدث باسم الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، أنه لا يوجد نقطة أو منطقة واحدة في إيران باتت تخلو من فيروس كورونا.