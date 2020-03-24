سقوط مروحية تابعة للحرس الثوري في إيران

أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، عن تعرض مروحية تابعة له لحادث في شمال غرب إيران، بحسب وكالة أنباء ”تسنيم“.

ونقلت الوكالة بيانا صادرا عن فيلق حمزة سيد الشهداء (قوات برية تابعة للحرس الثوري) قال فيه، إن ”مروحية تابعة للحرس الثوري تعرضت لحادث صباح اليوم الثلاثاء“.

وأضاف البيان أن ”الحادث الذي وقع في شمال غرب إيران، لم يسفر عن وقوع ضحايا في طاقم وركاب المروحية“.

ولم يكشف البيان عن المهمة التي كانت تقوم بها المروحية وعن هوية الركاب الذين كانوا على متنها.

وتنشط قوات حمزة في محافظة أذربايجان الغربية وعاصمتها مدينة ”ارومية“ وهي حدودية مع العراق وتركيا.