صدام بين رئيس الكنيست الإسرائيلي والمحكمة العليا ومستقبل نتنياهو على المحك

أمرت المحكمة العليا في إسرائيل، رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، بطرح تصويت في الكنيست كان رفضه ويمكن أن يضعف قبضة حليفه الوثيق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على السلطة.

وجاء التدخل القضائي النادر في الإجراءات البرلمانية، أمس الاثنين، عقب رفض يولي إدلشتاين إجراء تصويت في الـ 25 من مارس/ آذار، كان من المرجح أن يطيح به من رئاسة الكنيست، وقانون خاص بمنع نتنياهو من تشكيل حكومة جديدة مع اقتراب محاكمته في قضية فساد.

وأشار إدلشتاين، وهو عضو عن حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو، إلى أن أزمة فيروس كورونا، والدعوة التي وجهها نتنياهو لتشكيل ”حكومة طوارئ وطنية“، هما سببا تأجيله التصويت على منصب رئيس الكنيست عقب انتخابات عامة غير حاسمة جرت في الثاني من مارس/ آذار الجاري.

وعلى الرغم من عدم تشكيل حكومة لتحل محل حكومة تصريف الأعمال برئاسة نتنياهو، أدى الكنيست الجديد اليمين، حيث يسيطر فيه خصوم نتنياهو الرئيسون، وهم تحالف ”أزرق أبيض“ الوسطي وحلفاؤه ومن بينهم ائتلاف أحزاب عربية، على أغلبية ضئيلة تبلغ 61 مقعدا في مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدا.

وبعد الاستماع لطلب من تحالف ”أزرق أبيض“ وجماعات مدافعة عن الديمقراطية أمس الاثنين، لإجبار إدلشتاين على إجراء تصويت لاختيار رئيس جديد للكنيست، أمهلته الحكومة حتى مساء اليوم، كي يقول ما إذا كان مستعدا لفعل ذلك خلال جلسة برلمانية يوم غد الأربعاء.

وبعد انتهاء المهلة، قال إدلشتاين على تويتر: ”مع كل الاحترام، لا يمكنني الموافقة على الإنذار المقدم لي ولبرلمان إسرائيل لعقد الجلسة في موعد لا يتجاوز الـ25 من مارس“. وقال إن تحديد أجندة البرلمان من سلطة رئيسه وليس القضاء.

وبعد فترة وجيزة من ذلك، أصدرت المحكمة حكما يطلب منه إجراء التصويت في غضون اليومين المقبلين.

ولم يصدر تعليق من إدلشتاين بشأن ما إذا كان سينفذ هذا الأمر.