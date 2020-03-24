ترامب يعلن بدء التجارب السريرية لعلاج مرضى كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن التجارب السريرية لعلاج مرض فيروس كورونا ستبدأ اليوم في ولاية نيويورك، قائلا ”سنفوز في هذه الحرب ضد كورونا أسرع مما يتوقع البعض“.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض حول فيروس كورونا المستجد، إنه لن يسمح بتحول كورونا إلى مشكلة اقتصادية طويلة الأمد، وأن هذا الفيروس سوف ينتهي انتشاره عاجلا أم آجلا.

وأشار إلى المناقشات بين الديمقراطيين والجمهوريين مستمرة للوصول غلى اتفاق بشأن موازنة لمواجهة فيروس كورونا، مشددا أن الوقت غير ملائم لتصفية الحسابات السياسية.

وأكد ترامب تسجيل أعداد إصابات كبيرة في عدة ولايات خاصة نيويورك، لكنه وجه رسالة طمأنة للشعب الأمريكي، مفادها أن نسبة الوفاة لم تتعد الواحد بالمئة من تلك الإصابات.

وقال ترامب إن الجائحة التي ألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد الأميركي خصوصاً والعالمي عموماً، إنّ واقع أن يكون ”الدولار قوياً هو أمرٌ جيّد، هذا يبدو جيّدًا حقّاً، لكنّ الحقيقة هي أنّ هذا الأمر يجعل أشياء معيّنة مثل التجارة أكثر صعوبة“.

كما أشاد سيّد البيت الأبيض برئيس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) جيروم باول إثر الإجراءات التي اتّخذها الأخير لتحفيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات كورونا وكان أبرزها خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى الصفر.

وقال ترامب ”لقد اتّصلت اليوم بجيروم باول وقلت له+جيروم، لقد قمت بعمل جيّد حقّاً“.

وخفض الاحتياطي الفدرالي الأحد معدل الفائدة الرئيسي إلى صفر، وزاد من شراء ديون الخزانة، وضخّ مبالغ كبيرة من النقد في الأسواق المالية عدة مرات، وذلك في إطار جهوده للحدّ من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا.