الأحزاب اليمينية الداعمة لنتنياهو تقاطع أعمال الكنيست

المصدر: أ ف ب

أعلنت الأحزاب اليمينية الإسرائيلية التي تدعم رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، أنها ستقاطع بدء أعمال الكنيست اليوم الإثنين، احتجاجا على ما وصفته بالسلوك ”الديكتاتوري“ لمنافسها حزب ”أزرق أبيض“ الوسطي وحلفائه.

وجاءت هذه الخطوة بعد عام من التوتر السياسي، شهد 3 انتخابات غير حاسمة، بينما فرض نتنياهو إجراءات قانونية وأمنية صارمة للتعامل مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

واتهم حزب الليكود اليميني، الذي يتزعمه نتنياهو حزب كحول لفان ”أزرق أبيض“ الوسطي، الذي يتزعمه الجنرال بيني غانتس بانتهاك الممارسة المعتادة في الكنيست بعد انتخابات الـ2 من شهر آذار/ مارس الجاري.

واتهم الليكود حزب أزرق أبيض بـ“السلوك الديكتاتوري المدمر الذي يحض على الكراهية“، في ظل ”الأزمة الصحية الحادة“، التي أدت إلى إصابة 1238 حالة بفيروس كورونا في إسرائيل.

وشهدت الانتخابات في وقت سابق من هذا الشهر فوز الأحزاب المناهضة لنتنياهو ب 62 مقعدا ومعسكر نتانياهو اليميني بـ58 مقعدا من أصل 120 مقعدا.

وتم تكليف غانتس الأسبوع الماضي تشكيل حكومة بدعم من القائمة المشتركة.

وتركز الخلاف اليوم الإثنين على تشكيل اللجنة المنظمة الرئيسية للكنيست، وهي المسؤولة عن تشكيل لجان برلمانية مثل اللجنة الأمنية واللجنة المالية ولجان أخرى.

وعادة يتم الاتفاق عليها بعد أداء القسم بعد كل انتخابات جديدة، ولم يتفق الأطراف عليها الأسبوع الماضي بعد أن أدوا يمين الولاء للكنيست.

عملية مشينة

وحدد رئيس الكنيست يولي ايدلشتاين عضو الليكود وحليف نتنياهو جلسة لكامل أعضاء الهيئة العامة اليوم الإثنين، للتصويت على اللجنة المنظمة.

وأعلن حزب كحول لفان ”أزرق أبيض“ أن تشكيل اللجنة المنظمة سيخضع للتصويت خاصة أنه يملك الغالبية، ما أثار غضب اليمين الذي اتهم حزب غانتس بإجباره على القبول بأجندته المناهضة لنتنياهو وسط أزمة صحية غير مسبوقة.

وجاءت مقاطعة أحزاب الليكود واليمين قبل ساعات من موعد بدء جلسة الكنيست.

وقال الليكود إنه ”منذ إنشاء دولة إسرائيل وانتخاب 22 كنيست سابقة لم يطرح موضوع تشكيل اللجنة المنظمة واللجان الأخرى على التصويت“.

وأكد في بيان أن ”الليكود وحلفاءه قرروا مقاطعة المناقشات المكثفة وعدم المشاركة في هذه العملية المشينة“.

ودعا نتنياهو مرارا غانتس للانضمام إليه في حكومة وحدة، مع التناوب بينهما على منصب رئيس الوزراء، ودعم رئيس الدولة رؤوفين ريفلين مثل هذه الدعوات.

واتهم الليكود أيضا أزرق أبيض بمحاولة استبدال رئيس الكنيست يولي ايدلشتاين الموالي لنتنياهو، بذريعة أنه يجب اختياره فقط بعد تشكيل الحكومة.

وطلب أزرق أبيض من المحكمة العليا النظر في رئاسة ايدلشتاين، التي قررت تحديد موعد للتصويت لتعيين رئيس جديد للبرلمان بحلول اليوم الأربعاء المقبل، ويهدد الليكود بوقف مفاوضات تشكيل حكومة وحدة في حال أطيح بايدلشتاين.

ويواجه نتنياهو سلسلة اتهامات بالفساد قد تعرض حياته السياسية للخطر خاصة أن النواب الذين يعارضونه، وهم غالبية، يدعمون إقرار قانون يمنع أي شخص قدمت ضده لائحة اتهام جنائية من شغل منصب رئيس الوزراء.