تقرير: 103 صحفيين في السجون التركية

ارتفع عدد الصحفيين في السجون التركية ، ليصل إلى 103 أشخاص، حسب تقرير نشرته الإثنين منظمة المنبر24 ( بلاتفورم) المتخصصة بالدفاع عن الحريات الصحفية وتوثيق الاختراقات القانونية التي تمارس في تركيا ضد الصحفيين والنشطاء.

وبحسب القائمة الموثقة التي نشرتها المنظمة ، فإن الصحفيين الذين طالتهم الملاحقة الأمنية يتوزعون على مختلف قطاعات الاتصال، بدءا من رؤساء التحرير السابقين والمراسلين ورسامي الكاريكاتير، وانتهاء بنشطاء السوشيال ميديا و نجوم المسرح الكوميدي.

وتتفاوت الاتهامات التي جرى اعتقالهم بشأنها، ما بين الإساءة لرئيس الجمهورية إلى الإرهاب ومحاولة إسقاط النظام، وصولا إلى نشر أخبار عن وباء فيروس الكورونا.

وأشار التقرير إلى أن عددا كبيرا من الصحفيين المعتقلين ينتظرون مواعيد للتحقيق معهم أو لعرضهم على المحاكم، حيث فوجئوا هذا الأسبوع أن محاكماتهم تأجلت بمدد مفتوحة بسبب الأعطال التي ترتبت على انفجار وباء الكورونا.