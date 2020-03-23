غوتيريس يدعو العالم لوقف الحروب فورا والتفرغ لكورونا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، يوم الاثنين، إلى وقف ”فوري“ للصراعات المسلحة في جميع أنحاء العالم، والعمل على إنشاء ممرات للمساعدات المنقذة للحياة، لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده غوتيريس عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع الصحفيين، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال غوتيريس إن ”العالم يواجه الآن عدوًا مشتركًا، هو فيروس كورونا الذي لا يبالي بالجنس أو العرق أو العقيدة ويهاجم الجميع بلا هوادة“.

وأضاف: ”في غضون ذلك، يحتدم الصراع المسلح حول العالم، ويدفع أكثر الفئات ضعفا من النساء والأطفال ومن ذوي الاحتياجات الخاصة والمهمشين والنازحين الثمن الأكبر، كما أنهم أكثر عرضة للمعاناة من الخسائر المدمرة لهذا الفيروس“.

وتابع: ”دعونا لا ننسى أنه في البلدان التي مزقتها الحروب، انهارت الأنظمة الصحية وتضاعفت أعداد اللاجئين وغيرهم من النازحين.. لهذا السبب، أدعو اليوم إلى وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم. لقد حان الوقت لوضع حد للنزاع المسلح والتركيز معًا على القتال الحقيقي في حياتنا“.

واعتبر غوتيريس أن ”إسكات البنادق وإيقاف المدفعية وإنهاء الغارات الجوية، أمور حاسمة لإنشاء ممرات للمساعدات المنقذة للحياة وفتح النوافذ للدبلوماسية“.

وحتى مساء يوم الاثنين، أصاب الفيروس أكثر من 360 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 15 ألفًا، أغلبهم في إيطاليا، الصين، إسبانيا، إيران، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تعافى أكثر من 100 ألف.

ومع انتشار الفيروس عالميًا، اضطرت دول عديدة إلى إغلاق حدودها، وتعليق رحلات الطيران، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، ومنع التجمعات العامة، بما فيها الصلوات الجماعية.