لابيد يؤيد حكومة وحدة بشروط .. و“الليكود“ يهدد بانتخابات إسرائيلية رابعة

خفف يائير لابيد، الرجل الثاني في حزب ”أزرق أبيض“ من حدة موقفه بشأن مفاوضات حكومة الوحدة الطارئة التي يجري العمل على تشكيلها، بين الحزب الذي ينتمي إليه وحزب ”الليكود“، وذكر، صباح اليوم الاثنين، أنه لا يعارض تشكيل مثل هذه الحكومة، شريطة أن يتولى زعيم ”أزرق أبيض“ بيني غانتس رئاستها أولا.

وحتى الآن تركز المفاوضات الدائرة بين الحزبين الكبيرين على تشكيل حكومة طوارئ استثنائية لمدة 3 سنوات، يتولى رئاستها أولا زعيم حزب ”الليكود“ بنيامين نتنياهو لمدة عام ونصف العام، قبل أن ينتقل المنصب إلى غانتس في العام ونصف العام الثانية، وسط أنباء عن توقيع مسودة توثق هذه النقطة بالتحديد، على خلفية المخاوف السائدة لدى ”أزرق أبيض“ من تراجع نتنياهو بعد ذلك عن هذا الاتفاق.

ويترأس يائير لابيد، وهو إعلامي سابق، حزبا وسطيا ليبراليا هو ”ييش عاتيد/ هناك مستقبل“، وكان قد حقق في انتخابات الشهر الجاري 13 مقعدا بالكنيست، من بين 33 حققها تحالف ”أزرق أبيض“ الذي ينتمي إليه، ويعارض لابيد طوال السنوات الأخيرة الانضمام لحكومة برئاسة نتنياهو، وذلك منذ إقالته من حكومة نتنياهو الثالثة في كانون الأول/ ديسمبر 2014، حين كان وقتها وزيرا للمالية.

نتنياهو ثانيا

القناة الإسرائيلية السابعة نقلت، صباح الاثنين، عن لابيد أنه يؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية، بالتناوب بين غانتس ونتنياهو، لكنه يشترط تولي غانتس رئاستها أولا، على أن يتولى نتنياهو المدة المتبقية، وهو تحول كبير نسبيا في الموقف السياسي الذي يتبناه لابيد إزاء فكرة حكومة الوحدة.

لكن الإعلامي ووزير المالية الأسبق تحدث عن هذا التحول بقليل من الحماسة وبكثير من التهكم، حين قال إن أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) تبرر السماح لنتنياهو بمواصلة عمله، لافتا إلى أنه ينبغي ترك نتنياهو يواصل رئاسة ما أسماه ”ديسك كورونا“، مضيفا ”من المهم له أن يستمر، لكن طالما ينبغي تشكيل حكومة، يجب على نتنياهو أن يدرك أنه سيكون الثاني في التناوب على رئاستها“.

وعلق لابيد على مزاعم نتنياهو بأنه وقع مع غانتس اتفاقا بشأن تشكيل حكومة الوحدة، وذكر أنه لم يسمع إطلاقا عن شخص يظهر على شاشة التلفاز ويدير مفاوضات عبر رسائل SMS“، مضيفا أن جميع محاولات ”الليكود“ لخلق حالة وهمية وكأن هناك انقساما في ”أزرق أبيض“ ستذهب هباء وأنه يعمل بشكل مشترك مع غانتس، مشيرا إلى أن بعض حديثهما يتطرق لسؤال: ”لماذا يتصرف نتنياهو هكذا في أيام تشهد أزمة؟“.

انتخابات رابعة

وينتظر حزب ”أزرق أبيض“ حاليا قرار المحكمة العليا بخصوص موعد انتخاب رئيس جديد للكنيست، بعد أن اضطر الحزب لرفع دعوى قضائية أمام هذه المحكمة عقب رفض ”الليكود“ عقد جلسات التصويت على رئاسة اللجان وانتخاب رئيس جديد للكنيست خلفا لرئيسه الحالي يولي أدلشتاين.

ووفق ”القناة 13“ العبرية، هدد ”الليكود“ أمس الأحد، بوقف الاتصالات مع ”أزرق أبيض“ حول حكومة الوحدة، إذا أصر الأخير على اختيار رئيس جديد للكنيست، ناقلة عن مصادر بحزب ”الليكود“ أن إقصاء يولي أدلشتاين عن رئاسة الكنيست ”سينسف فكرة حكومة الوحدة ويؤدي بالضرورة إلى انتخابات رابعة“.

وتسبب هذا التهديد الصريح من جانب ”الليكود“ في إصدار بيان مقتضب لحزب ”أزرق أبيض“، جاء فيه أن رئيس الكنيست ”ينتخب من خلال تصويت أغلبية النواب“، في الوقت الذي تحظى فيه هذه الخطوة بأغلبية 61 نائبا بالفعل.