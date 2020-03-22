جونسون للبريطانيين: تجنبوا الاختلاط وإلا سنفرض إجراءات أشد لوقف تفشي كورونا

حذر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اليوم الأحد، من أن حكومته ستفرض أجراءات أشد صرامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إذا لم يستجب البريطانيون للإرشادات والنصائح بعدم مخالطة بعضهم بعضا عن قرب.

وبالفعل أغلقت الحدائق الحانات والنوادي وصالات الألعاب الرياضية أبوابها، لكن مواقع التواصل الاجتماعي غصت اليوم الأحد، بصور أشخاص تجمعوا في حدائق وأسواق لبيع الأغذية متجاهلين فيما يبدو النصيحة المسداة إليهم بأن يبقى كل منهم بعيدا عن الآخر مسافة مترين.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي في مكتبه ”يتعين عليكم أن تفعلوا هذا كما تقول النصيحة، يتعين عليكم أن تتبعوا قاعدة تجنب الاختلاط عن قرب، ابقوا بعيدا مترين“.

وأضاف: ”وإلا، لن يكون هناك شك في أننا سنضطر إلى تطبيق إجراءات أخرى، ومن المؤكد أننا نجعل ذلك قيد المراجعة المستمرة“.

وتبين أحدث الإحصاءات الرسمية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 5683 اليوم من 5018 أمس السبت ما يشير إلى أن حالات الإصابة في بريطانيا تزيد بمعدل أسرع مما شهدته الصين أو إيطاليا في نفس المرحلة وفقا لتحليل بثته قناة سكاي نيوز التلفزيونية.