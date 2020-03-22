 تركيا تواجه كورونا بالتعتيم.. اعتقال صحفي كشف عن حالتين في منطقته – إرم نيوز‬‎

تركيا تواجه كورونا بالتعتيم.. اعتقال صحفي كشف عن حالتين في منطقته

تركيا تواجه كورونا بالتعتيم.. اعتقال صحفي كشف عن حالتين في منطقته

المصدر: إرم نيوز

تداولت حسابات تركية على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء اعتقال صحفي تركي لنشر صحيفة يرأس تحريرها نبأ عن حالتي إصابة بفيروس كورونا بينما تواجه البلاد اتهامات عديدة بالتكتكم على تفشي الفيروس القاتل.

وقالت المصادر إن الصحفي عصمت سيجيت رئيس تحرير صحيفة محلية في محافظة قوجه ايلي اعتقلته الشرطة ليلا بعد تقرير لصحيفته عن إصابتين بكورونا في مستشفى محلي بالمحافظة.

وبحسب المصادر فقد أطلقت الشرطة سراح  سيجيت في وقت لاحق، وقامت باعتقال زميله جونجوت أرسلان المسؤول عن الموقع الإلكتروني للصحيفة.

وكانت تركيا تتكتم على انتشار فيروس كورونا قبل أن تعلن خلال الأسبوع الماضي عن تسجيل 21 حالة وفاة  و947 حالة إصابة مؤكدة حتى كتابة هذا التقرير.

وخلال الفترة الماضية ظل الإعلام في تركيا وغالبيته تحت سيطرة الدولة يروج لخلو تركيا الفيروس، وتحدث بعض الخبراء في البرامج التلفزيونية أن الأتراك محصنون بشكل طبيعي ضد الفيروس ”بسبب بنية الحمض النووي“ الخاصة بهم.

وأدت هذه الحالة إلى تدني ثقة الجمهور في الحكومةحيث أظهر استطلاع حديث للرأي أن 45 بالمائة فقط من المستطلعين يثقون بما تقوله الحكومة أو تفعله.

ويبدو من خلال تسارع الحالات المعلنة أن الفيروس انتشر بشكل مخيف في البلاد خلال الأيام الماضية جراء التكتم الحكومي الذي أخر اعتماد الإجراءت الاحترازية التي اتخذتها معظم دول العالم.

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