تركيا تواجه كورونا بالتعتيم.. اعتقال صحفي كشف عن حالتين في منطقته

تداولت حسابات تركية على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء اعتقال صحفي تركي لنشر صحيفة يرأس تحريرها نبأ عن حالتي إصابة بفيروس كورونا بينما تواجه البلاد اتهامات عديدة بالتكتكم على تفشي الفيروس القاتل.

وقالت المصادر إن الصحفي عصمت سيجيت رئيس تحرير صحيفة محلية في محافظة قوجه ايلي اعتقلته الشرطة ليلا بعد تقرير لصحيفته عن إصابتين بكورونا في مستشفى محلي بالمحافظة.

#PressFreedom in #Turkey amidst #CoronaCrisis |

Local reporter İsmet Çiğit, editor-in-chief of a local newspaper in #Turkey's Kocaeli province, detained by police overnight after he reported two confirmed #Corona cases in the local hospital.#CoronavirusPandemic #coronavirus pic.twitter.com/VWR12S5Iep

