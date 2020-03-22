خامنئي: أمريكا عرضت علينا المساعدة في مكافحة ”كورونا“

كشف المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، أن ”أمريكا أبلغتنا بضع مرات أنها مستعدة لتقديم المساعدة في مكافحة فيروس كورونا‎“، معتبرا أن عرض واشنطن تقديم المساعدة في مواجهة الوباء، أمر غريب لأنها تواجه نقصا‎.

وقال خامنئي، إن هناك شكوكا في أن أمريكا خلقت هذا الفيروس ومن الحماقة قبول عرضها لتقديم أدوية‎، مؤكدا أن إيران قادرة على التصدي لأي أزمة بما في ذلك تفشي فيروس كورونا‎.

ودعا المرشد، الإيرانيين إلى الحفاظ على تزايد عدد السكان‎، مشددا على أنه على الجمهورية الإسلامية أن تصبح أقوى في كافة المجالات بما في ذلك الدفاع‎، واعتبر أن أمريكا هي العدو الأكبر لإيران، واصفا قادتها بـأنهم ”الدجالون“‎.