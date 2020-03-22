خامنئي: أمريكا عرضت علينا المساعدة في مكافحة ”كورونا“

كشف المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، أن ”أمريكا أبلغتنا بضع مرات أنها مستعدة لتقديم المساعدة في مكافحة فيروس كورونا“، معتبرا أن عرض واشنطن تقديم المساعدة في مواجهة الوباء، أمر غريب لأنها تواجه نقصا.
وقال خامنئي، إن هناك شكوكا في أن أمريكا خلقت هذا الفيروس ومن الحماقة قبول عرضها لتقديم أدوية، مؤكدا أن إيران قادرة على التصدي لأي أزمة بما في ذلك تفشي فيروس كورونا.
ودعا المرشد، الإيرانيين إلى الحفاظ على تزايد عدد السكان، مشددا على أنه على الجمهورية الإسلامية أن تصبح أقوى في كافة المجالات بما في ذلك الدفاع، واعتبر أن أمريكا هي العدو الأكبر لإيران، واصفا قادتها بـأنهم ”الدجالون“.