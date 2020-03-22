كورونا.. الصين تسجل 46 إصابة جديدة.. وكوريا الجنوبية 98 إصابة

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأحد إن الصين سجلت 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت في رابع يوم على التوالي يشهد زيادة في عدد الإصابات التي كلها باستثناء حالة واحدة واردة من الخارج .

وكانت الصين قد سجلت 41 حالة إصابة يوم الجمعة.

وسجلت الآن الصين 81054 حالة إصابة بكورونا منذ بداية تفشي الفيروس و3261 حالة وفاة من بينها ست حالات يوم السبت.

قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 98 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة إلى 8897.

وأظهر العدد الإجمالي اليومي استمرار الاتجاه النزولي في حالات الإصابة الجديدة على الرغم من حدوث قفزة طفيفة يوم السبت.